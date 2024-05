Peccato che gli influencer non si ispirino a Toulouse-Lautrec

(Di sabato 18 maggio 2024) Non solo un acclamato pittore, non solo fra i più celebri artisti bohémien della Parigi ottocentesca, Henri deè stato anche un vero e proprio pubblicitario, outsider dal quale ancora oggi chiunque si occupi di marketing avrebbe tanto da imparare

Un’ottima prestazione collettiva all’insegna della lucidità e dell’attenzione che non sono (quasi) mai mancate, cercando al contempo anche di colpire sfruttando la non impeccabilità della retroguardia avversario. Tutto sacrosantamente vero e ...

Boniek ha analizzato la stagione dell’Inter e di altre squadre italiane, valutando non solo il campionato ma anche le prestazioni in Europa. Due italiane in finale di Europa League e Conference League ma anche un rimpianto. Poi un commento su ...

Allegri, Giletti: "Era solo in una Juve spaccata" - Allegri, Giletti: "Era solo in una Juve spaccata" - All'interno della Juventus, spiega Giletti, "c'è una spaccatura" e "non c'è solo il tema Allegri".

Terracciano: "Cercavamo l'Europa aritmetica stasera, peccato ma bravi a ribaltarla. Kvara C'è solo da fargli i complimenti" - Terracciano: "Cercavamo l'Europa aritmetica stasera, peccato ma bravi a ribaltarla. Kvara C'è solo da fargli i complimenti" - Un commento da parte del portiere viola Terracciano anche al media ufficiale della società viola: “Sapevamo che vincendo questa partita avremmo avuto l’aritmetica qualificazione all’Europa, avevamo di ...