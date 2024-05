Università di Firenze - habitat della conoscenza Il centenario dell’ateneo | scarica lo speciale di 8 pagine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – Nel 2024 ricorre ilnascita dell’di. Può sorprendere che l’Ateneo fiorentino abbia “solo” 100 anni, tenuto conto del ruolo culturale cheha sempre rivestito, come centro di sviluppo dell’arte,letteratura, del pensiero politico,tradizione scientifica. In realtà, le sue origini sono molto più antiche e risalgono allo Studium generale, nato nel 1321 per volontàRepubblica fiorentina, poi trasferito a Pisa dai Medici. Nella città, privata del suo Ateneo, rimasero però molti insegnamenti, soprattutto di ambito umanistico e medico, e la ricerca si sviluppò nelle numerose Accademie fiorite nel frattempo, come quellaCrusca e ...