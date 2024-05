Novara | guida in autostrada a 255km orari - multa e patente ritirata

(Di sabato 18 maggio 2024) Torino, 18 mag. – (Adnkronos) – Al volante ina 255 km all?ora in un tratto dove la velocità massima consentita e? di 130. E? quanto accertato da agenti della polizia stradale diin servizio sulla A26 Voltri Sempione impegnati in attività di controllo della velocità con apparecchiatura Trucam. Al termine degli accertamenti al conducente e? stato contestato il superamento dei limiti di velocità ,to per 845 euro e gli e? stataladiai fini della sospensione. Nei primi quattro mesi dell?anno corrente la Sezione Polizia Stradale diha rilevato complessivamente 1648 violazioni collegate all?eccesso di velocità L'articolo CalcioWeb.

Una forte grandinata ha colpito intorno alle 17 di lunedì 1 aprile la zona tra Borgomanero e Arona, in provincia di Novara . Imbiancato il tratto del l’autostrada . Le corsie sono state ricoperte da una fitta coltre di grandine tanto da diventare ...

