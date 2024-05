TNA | Mustafa Ali fa chiarezza sul finale del main event di iMPACT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 18 maggio 2024) Ildidello scorso giovedì ha visto un match inedito 8 vs 8. Da un lato tutti i campioni della federazione, mentre dall’altro tutti i futuri sfidanti alle cinture. A vincere la contesa è stato proprio il team degli sfidanti capitanato da BROKEN Matt Hardy, motivo per il qualeAli ha subito la sua prima sconfitta in carriera in TNA e in un match post rilascio dalla WWE. Il campione X-Division ha però ribadito la sua idea in merito cercando di far capire ai fan quanto in realtà tale esito non corrisponde ad una sconfitta per lui. “Avendo abbandonato la contesa prima ancora della sua conclusione, resto imbattuto. Grazie.”