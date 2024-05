Calzona - voci inaccettabili su di lui | “A questi signori che dicono queste cos - è tutto registrato”

Napoli , terminare la stagione con dignità. Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Aurelio De Laurentiis e Francesco Calzona si sono sentiti in queste ore per gettare le basi di questo rush finale di campionato. Non ...

Calzona demolisce l'ennesimo inciucio fake: "Sciacalli! Dicono che non alleno, è tutto registrato!" - calzona demolisce l'ennesimo inciucio fake: "Sciacalli! Dicono che non alleno, è tutto registrato!" - La fake news che s'è diffusa sui social e su alcune testate ha fatto infuriare in conferenza stampa Francesco Calzone ...

Calzona in conferenza: "Mi prendo le colpe, ma basta sciacalli! Dicono che non alleno la squadra, le sedute sono tutte filmate!” - calzona in conferenza: "Mi prendo le colpe, ma basta sciacalli! Dicono che non alleno la squadra, le sedute sono tutte filmate!” - Francesco calzona, allenatore del Napoli, parlerà in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 2-2 contro la Fiorentina ...

NAPOLI, CALZONA: "FUTURO IL MIO CONTRATTO SCADE IL 26 MAGGIO" - NAPOLI, calzona: "FUTURO IL MIO CONTRATTO SCADE IL 26 MAGGIO" - Pari tra Fiorentina e Napoli, calzona si sfoga. Juve, i saluti ad Allegri Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto… Leggi ...