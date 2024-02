Italiano morto a Dubai Ucciso da un’onda anomala Era latitante dopo il crac Eutelia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’ultimo progetto visionario, quello delle isole artificiali in cui vivere in acque internazionali, gli è costato la vita. Non ci sono più dubbi che il corpo ritrovato al largo delle coste disia di Samuele Landi, 58 anni, ex amministratore delegato didal 2010 negli Emirati Arabi Uniti, condannato in via definitiva a 8 anni per bancarotta fraudolenta. Il suo corpo è stato ripescato, non riconoscibile,una tempesta che ha travolto la chiatta sulla quale si trovava con altre tre persone, un’altra delle quali è dispersa. Un sopravvissuto avrebbe anche incontrato la moglie ae le ha detto di averlo visto tirato via in direzione opposta mentre si aggrappava a un relitto. Ieri la polizia guardacoste diha comunicato a voce ai familiari che le ...