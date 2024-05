(Di lunedì 20 maggio 2024) Il numero uno della Cgil appoggia le proteste violente degli studenti: "Non hanno mai espresso violenza, ma solo punti di vista". Poi l'accusa alla premier: "Cerca di far saltare i poteri della Costituzione"

Meloni antidemocratica e collettivi non violenti: il mondo al contrario di Landini - meloni antidemocratica e collettivi non violenti: il mondo al contrario di Landini - Il numero uno della Cgil appoggia le proteste violente degli studenti: "Non hanno mai espresso violenza, ma solo punti di vista". Poi l'accusa alla premier: "Cerca di far saltare i poteri della Costit ...

Staderini “Col Rosatellum violati i diritti degli elettori. E ora l’Europa processa l’Italia” - Staderini “Col Rosatellum violati i diritti degli elettori. E ora l’Europa processa l’Italia” - L’ex segretario dei Radicali: “Grazie al nostro ricorso si esprimerà la Cedu ma non potrà annullare le elezioni” ...

Bandecchi non ci sta ed esplode: “Censura verso Alternativa Popolare. Meloni chieda scusa, sono pericoloso” - Bandecchi non ci sta ed esplode: “Censura verso Alternativa Popolare. meloni chieda scusa, sono pericoloso” - Una nota ufficiale e uno sfogo in radio sulla sua emittente. A 20 giorni dalle elezioni europee, Stefano Bandecchi è esploso e ha attaccato lo stato di “gravissima e antidemocratica censura” nei confr ...