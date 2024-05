Ue | Silvestri - ' Meloni vuole cambiarla? Perché ha firmato patto stabilità?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Giorgiaripete ormai sempre lo stesso schema. Propone tanta retorica, magari qualche urlo. Ma poi nulla cambia. Infatti se volesse realmente cambiare l'Europa, come dice in campagna elettorale, avrebbe cominciato dal non firmare undiche produrrà 10 miliardi all'anno di tagli ai servizi essenziali per i cittadini. Oppure dal contrastare le politiche di austerity o dal non accettare degli accordi sui migranti che non mutano in alcun modo la prospettiva del nostro Paese. La verità è che si scrive, si legge fandonia". Lo afferma Francesco, capogruppo M5S alla Camera.