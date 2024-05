Mole antonelliana - bandiera Palestina proiettata dagli attivisti pro-Gaza | Stop all' invio degli armamenti - VIDEO

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ladi Torino nella giornata di venerdì 17 maggio è stata colorata con ladella. Merito di alcuni studenti pro-, che hanno voluto dimostrare la loro contrarietà per il genocidio acon questo gesto, e non solo. Sullo storico monumento sono infatti com

Di Mole Antonelliana ce n'è una, al mondo. E come lei nessuna. O forse no - Di mole antonelliana ce n'è una, al mondo. E come lei nessuna. O forse no - In America, e precisamente nella Pampa Gringa, nella città di San Francisco, dove è ubicata in uno spazio verde realizzato in onore degli emigrati piemontesi che, tra la fine dell'800 e gli inizi del ...

Torino, arriva la mostra ‘Movie icons, oggetti dai set di Hollywood’ - Torino, arriva la mostra ‘Movie icons, oggetti dai set di Hollywood’ - Roma, 19 mag. (askanews) – Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra MOVIE ICONS. Oggetti ...

Palestina, studenti in corteo per Torino: imbrattati i muri del McDonald's - Palestina, studenti in corteo per Torino: imbrattati i muri del McDonald's - Altra giornata di mobilitazione per gli studenti torinesi che protestano in solidarietà del popolo palestinese ...