Geolier annuncia il ritorno discografico

(Di lunedì 20 maggio 2024) Già aveva spoilerato nei giorni precedenti un nuovo progetto, ma adesso arriva la conferma ufficiale.in questi mesi è, infatti, tornato in studio di registrazione per finire di incidere quello che sarà il prossimo album, che inaugurerà la stagione estiva dei live. Nell’ultimo annoha dato dimostrazione del suo talento, ma anche della sua versatilità in campo musicale. Capace di passare da una canzone melodica, al rap nudo e crudo come nulla fosse, confermandosi un fuoriclasse del genere rap italiano, nonché una delle più interessati rivelazioni degli ultimi anni. Adesso l’artista di Secondigliano è pronto a pubblicare il nuovo album.pronto a lanciare il suo nuovo album, foto Courtesy of Press Office – VelvegMagSempre rimanendo saldo alle sue origini partenopeo, ...

Geolier annuncia l’uscita di “Dio lo sa”, il terzo album di inediti - geolier annuncia l’uscita di “Dio lo sa”, il terzo album di inediti - Il rapper geolier annuncia l'uscita del terzo album di inediti, "Dio Lo sa", fuori nel mese di giugno poche giorni prima l'inizio del tour ...

Geolier, in arrivo il nuovo album ‘Dio lo sa’ poi il tour - geolier, in arrivo il nuovo album ‘Dio lo sa’ poi il tour - Tra i dischi più attesi della stagione, ‘Dio lo sa’ di geolier esce il 7 giugno ed è già disponibile in pre-order.

Concerto Radio Italia Live a Milano. Cosa sapere e dove rivederlo in tv - Concerto Radio Italia Live a Milano. Cosa sapere e dove rivederlo in tv - Torna il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Nel 2024 doppio appuntamento: a Milano in Piazza Duomo, mercoledì 15 maggio alle ore 20.40 e, per la prima volta, a Napoli in Piazza del P ...