Causa Morte Dj Franchino - il malore durante l’ultimo concerto e la corsa in ospedale

È giallo a Scicli, nel Ragusano, in Sicilia, dopo il ritrovamento in casa sua del cadavere del 40enne Peppe Ottaviano . Sarà l’autopsia in programma nei prossimi giorni a chiarire le esatte cause della morte dell’uomo. Sono stati i familiari i primi ...

Il 14 maggio 2024 è stato pubblicato un post su X secondo cui «I dati ufficiali del Regno Unito dicono che tra i vaccinati c’è stato un milione di morti in 23 mesi a fronte di 61mila tra i non sierati». Il vaccino , si legge ancora, avrebbe ...

Franco Di Mare aveva rivelato la sua malattia solo due settimane fa, in video collegamento da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ora la notizia della sua morte . Il giornalista ha lavorato tantissimi anni in Rai ed è stato anche inviato di guerra. ...

Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. Cinque giorni di lutto nazionale - Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. Cinque giorni di lutto nazionale - Teheran: 'Un martire'. L'incidente è avvenuto, probabilmente a causa del maltempo, in una zona impervia al confine con l'Azerbaigian. La Mezzaluna rossa, 'nessun sopravvissuto' (ANSA) ...

La morte del presidente iraniano aggrava la crisi in Medio Oriente - La morte del presidente iraniano aggrava la crisi in Medio Oriente - Lo schianto dell’elicottero di Ebrahim Raisi rischia di far aumentare la repressione interna e le tensioni nell’area. L’Iran infatti è un elemento chiave dell’equazione regionale, in uno scenario segn ...

Malattie circolatorie. Prima causa di morte per gli over 65. Italia sotto la media Ue. I dati Eurostat - Malattie circolatorie. Prima causa di morte per gli over 65. Italia sotto la media Ue. I dati Eurostat - Nel 2021, il tasso di mortalità standardizzato dell’UE dovuto a malattie del sistema circolatorio era di 343 decessi ogni 100.000 persone. Il risultato è stato fortemente influenzato dall’età, con un ...