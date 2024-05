Istat - a marzo la produzione nelle costruzioni -1,9%

(Di lunedì 20 maggio 2024) A2024 l'indice destagionalizzato delladiminuisce dell'1,9% rispetto a febbraio. Lo rileva l'. Su base tendenziale, l'indice grezzo diminuisce del 5,1%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario registra un incremento del 3,8% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 23 di2023). "A2024, l'indice destagionalizzato dellaregistra una contrazione rispetto al mese precedente, riportando i livelli al di sotto di quelli di novembre 2023. Nonostante ciò, la media del primo trimestre dell'anno risulta in crescita rispetto all'ultimo trimestre del 2023", spiega l'Istituto di statistica. Su base tendenziale e al netto ...

L'indice Ism manifatturiero , che misura l'andamento del settore della manifattura negli Stati Uniti, è salito in marzo a 50,3, sopra le attese degli analisti.

A marzo 2024 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisce dell'1,9% rispetto a febbraio. Lo rileva l'Istat.

Facendo il punto sulla situazione dei Ccnl 2024, i dati Istat registrano, a marzo di quest'anno, 36 contratti collettivi ancora in attesa di rinnovo

