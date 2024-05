Tempo di lettura: < 1 minuto “Ancora non ho le parole per l’accaduto”, ha scritto suoi social Alice Ferrazza, calciatrice e capitana del Trastevere Calcio, che domenica è stata colpita con un pugno da un uomo, entrato in campo nei minuti ...

Dopo Alice ecco Pinocchio: all’Eur torna This is Wonderland | Come ottenere lo sconto del 50% - dopo alice ecco Pinocchio: all’Eur torna This is Wonderland | Come ottenere lo sconto del 50% - This is Wonderland Pinocchio all'Eur 2024, torna la mostra luminosa che ha incantato Roma lo scorso anno. Date, orari, biglietti.

I sindaci a Salvini: “Per la metropolitana abbiamo bisogno del vostro aiuto” - I sindaci a Salvini: “Per la metropolitana abbiamo bisogno del vostro aiuto” - Sindaci e assessori hanno chiesto al Ministro Salvini un impegno concreto nel trovare i fondi necessari alla realizzazione della metropolitana.

Muggiano imbattibile. Non c’è gara fra i Senior. La sfida femminile si tinge ancora di verde - Muggiano imbattibile. Non c’è gara fra i Senior. La sfida femminile si tinge ancora di verde - Nella seconda prepalio i rossoblù rifilano distacchi abissali agli avversari. Il Fezzano mette a segno un’altra doppietta grazie a donne e juniores .