Bergamo - il cuore pulsante di Ente Mutuo Regionale

(Di lunedì 20 maggio 2024) La presenza disue provincia continua la sua crescita: lo dimostrano i numeri che rilevano come la sanità integrativa pensata da Confcommercio per i suoi associati abbia ormai consolidato la sua presenza con una proposta di strutture convenzionate ormai di tutto rispetto. Un risultato straordinario raggiunto in soli cinque anni di attività. “Attualmabbiamo all’attivo 33 convenzioni, tra forme dirette e indirette – afferma Giuseppe dalla Costa, direttore di– attraverso le quali siamo in grado di garantire ai nostri Soci uno standard di visite specialistiche, esami diagnostici, cure odontoiatriche e prestazioni ospedaliere. Tra le principali strutture convenzionate rientrano i centri del Gruppo Habilita, l’Ospedale Humanitas ...

La sostenibilità protagonista della Giornata Mondiale della Metrologia - La sostenibilità protagonista della Giornata Mondiale della Metrologia - La sostenibilità è la protagonista della Giornata Mondiale della Metrologia che si celebra il 20 maggio. Grazie ai dati che è in grado di formire, la scienza della misura fornisce infatti le basi per ...

Auto storiche in corsa per la solidarietà - Auto storiche in corsa per la solidarietà - Diciottesimo raduno organizzato dal Club Orobico Auto Moto Epoca di Pedrengo. I proventi andranno ad associazioni e onlus che si occupano di persone fragili e fasce deboli ...

Club Orobico Auto d’Epoca: il 18° raduno della solidarietà per sostenere le associazioni sul territorio - Club Orobico Auto d’Epoca: il 18° raduno della solidarietà per sostenere le associazioni sul territorio - i proventi vengono devoluti a diverse realtà locali di supporto ai più deboli e alle persone in difficoltà presenti sul territorio della Provincia di bergamo, come Onlus o Associazioni ma anche a enti ...