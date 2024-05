(Di lunedì 20 maggio 2024) Bergamo, 20 maggio 2024 – Tre professionisti sono statidalla Guardia di Finanza perché ritenuti responsabili di un raggiro ai danni di duealtoatesini proprietari di un hotel in provincia di Bolzano, in difficoltà finanziarie, ai quali avevano promesso l'ottenimento di un prestito obbligazionario di 4di euro, a fronte del pagamento di 140mila euro per una consulenza. La querela Le indagini sono state avviate a seguito della querela, presentata dai duebolzanini, i quali, al fine di risolvere le problematiche finanziarie della società da loro amministrata, sono stati indotti da un consulentea reperire un“alternativo”. Un’obbligazione da 4Quest'ultimo li ha indirizzati a un ...

Raggirano imprenditori con la promessa di un finanziamento da 4 milioni: tre denunciati, anche un bergamasco - Raggirano imprenditori con la promessa di un finanziamento da 4 milioni: tre denunciati, anche un bergamasco - Vittime della truffa i proprietari di un hotel in provincia di Bolzano, che avevano versato 140mila euro per una consulenza e firmato un contratto di mandato ...

GDF – GUARDIA DI FINANZA / TREVISO * «RAGGIRANO GLI AMMINISTRATORI DI UN HOTEL ALTOATESINO IN DIFFICOLTÀ, TRE DENUNCIATI» - GDF – GUARDIA DI FINANZA / TREVISO * «RAGGIRANO GLI AMMINISTRATORI DI UN HOTEL ALTOATESINO IN DIFFICOLTÀ, TRE denunciati» - Sulla base di queste premesse, i due imprenditori e i loro soci sono stati indotti a ... l’avvocato romano e il consulente bergamasco – denunciati, quindi, in concorso, per il reato di truffa, ...

Truffano i proprietari di un hotel in crisi promettendo prestiti: 3 denunciati - Truffano i proprietari di un hotel in crisi promettendo prestiti: 3 denunciati - Vittime due imprenditori altoatesini: i tre avevano intascato una parcella di 140mila euro. Due di essi hanno restituito tutto, per il terzo processo in arrivo ...