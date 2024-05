Roma - arriva il direttore sportivo | ecco Ghisolfi! C’è la conferma del suo ex presidente

(Di lunedì 20 maggio 2024) Laha scelto il nuovo: dal Nizza: ladeldella squadra francese Laha trovato il suo nuovo: dal Nizza infatti arriverà. I giallorossi potranno così iniziare a lavorare sul mercato per dare a De Rossi i rinforzi per la prossima stagione. A dare

Si sono vissuti momenti di grande tensione e paura ieri pomeriggio in un supermercato in zona Tomba di Nerone a Roma. Una donna è entrata nei locali dell’esercizio commerciale e, dopo essersi impossessata di diversa merce, ha aggredito il ...

Roma , 17 mag. (Adnkronos) – Più di 300 ragazzi tra i 20 e i 35 anni e provenienti da 10 Paesi diversi sono attesi a Roma dal 20 al 24 maggio 2024 per partecipare al Youth 7 (Y7) Italia, il groppo ufficiale di engagement giovanile del G7. L’evento è ...

Roma , 17 mag. (Adnkronos) - Più di 300 ragazzi tra i 20 e i 35 anni e provenienti da 10 Paesi diversi sono attesi a Roma dal 20 al 24 maggio 2024 per partecipare al Youth 7 (Y7) Italia, il groppo ufficiale di engagement giovanile del G7. L'evento è ...

Roma-Genoa, la moviola: Manganiello sbaglia a non fischiare prima di cacciare Paredes - roma-Genoa, la moviola: Manganiello sbaglia a non fischiare prima di cacciare Paredes - L'analisi della direzione arbitrale di Manganiello nella vittoria della roma contro i liguri. Nessun rigore su Lukaku ...

Florian Ghisolfi è il nuovo Direttore Sportivo della Roma - Florian Ghisolfi è il nuovo direttore Sportivo della roma - Via libera del #Nizza per Florent #Ghisolfi alla #ASroma: sarà lui il nuovo direttore dell'area sportiva che accompagnerà il progetto triennale affidato a Daniele #DeRossi. L'annuncio è arrivato dal p ...

Ghisolfi è il nuovo ds della Roma: l'annuncio - Ghisolfi è il nuovo ds della roma: l'annuncio - Il 39enne francese è stata annunciato dal suo ormai ex presidente al Nizza, Jean-Pierre Rivere al termine della Ligue 1. Previsto il suo arrivo nella Capitale a fine mese ...