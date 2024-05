Metropolitana Milano - linea blu M4 chiusa per 4 giorni | quando e i bus sostitutivi

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – Nuova chiusura per laM4 (la blu) dellamilanese. I nuovidi stop sono necessari per consentire i test tecnici in vista dell’apertura completa della. La blu saràvenerdì 24, sabato 25, domenica 26 lunedì 27 maggio. Un ulteriore stop è in calendario per il 10 e 11 giugno. “Si tratta dei test tecnici sull’intera infrastruttura (che passa da 8 fermate e 13 treni a 21 fermate e 47 treni) e delle prove di circolazione (pre-esercizio) richieste dal Ministero dei Trasporti – spiega Atm -. Durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 èe i treni sono sostituiti da bus. Di notte, sono in servizio i bus notturni NM4 come al solito”. Orari e frequenze dei bus ...

