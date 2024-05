Judo - Veronica Toniolo esce subito di scena nei -57 kg dei Mondiali 2024 ad Abu Dhabi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Notizie negative arrivano nella seconda giornata deidi. Nella categoria dei -57 kg femminili,non è riuscita ad andare oltre il secondo turno nell’incontro sul tatami di Abu. L’accoppiamento non era dei più semplici, perché quando si deve fare i conti con le rappresentanti del Sol Levante sono guai. Il riferimento è alla giapponese Momo Tamaoki. Un confronto nel quale la nipponica ha fatto valere la sua fisicità, al cospetto dell’azzurra che non è riuscita con le prese alla cintura a ribaltare la situazione. Un match che nei fatti è stato ad appannaggio dell’asiatica fin dalle prime battute, arrivando al punto del waza-ari a metà dello stesso.ha cercato di reagire, provando con alcune prese al bavero, ma Tamaoki ha ...

