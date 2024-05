Taiwan - inizia l’era Lai Ecco l’agenda del nuovo presidente

(Di lunedì 20 maggio 2024) Taipei (). Il discorso di insediamento di William Lai Ching-te, 65 anni il prossimo ottobre, comedi, il quinto democraticamente eletto, ruota attorno a due parole, democrazia e libertà, che distinguono la Repubblica di Cina dalla Repubblica popolare cinese. Quest’ultima considera l’isola “ribelle” e da “riunificare” (nonostante mai sia stata sotto il suo controllo) anche con la forza. Fortissima l’attenzione internazionale sull’evento, testimoniata dai molti funzionari stranieri in visita, ufficiale e non. Lai pronuncia il suo discorso di insediamento nella grande piazza davanti al Palazzo presidenziale dopo aver giurato da, formato il governo e incontrato le delegazioni straniere all’interno mentre carri, cantanti, ballerini, sbandieratori e “draghi” danzanti ...

Il nuovo presidente di Taiwan , Lai Ching-te ( William Lai), ha prestato oggi giura mento, in una cerimonia alla quale hanno partecipato decine di delegazioni straniere. Lai ha giura to nel palazzo presidenziale di Taipei, così come il nuovo ...

Taiwan, giura nuovo presidente Lai: "Indipendenza vicolo cieco" avverte la Cina - taiwan, giura nuovo presidente Lai: "Indipendenza vicolo cieco" avverte la Cina - Ha giurato il nuovo presidente di taiwan, William Lai. "La Cina proverà sempre ad annetterci" ha detto all'insediamento. Lai cercherà di mantenere lo status quo dell'autonomia, rafforzando la difesa.

Taiwan, Lai Ching-te entra in carica: il neo presidente chiede a Pechino di fermare le “intimidazioni” - taiwan, Lai Ching-te entra in carica: il neo presidente chiede a Pechino di fermare le “intimidazioni” - Lai Ching-te è entrato in carica come presidente di taiwan e sarà alla guida del paese per i prossimi quattro anni.

Il neoeletto presidente di Taiwan desidera pace e stabilità con la Cina - Il neoeletto presidente di taiwan desidera pace e stabilità con la Cina - William Lai, il nuovo presidente di taiwan, nel suo discorso inaugurale non ha potuto fare a meno di parlare della Cina, desiderando un futuro di pace e stabilità tra i due paesi.