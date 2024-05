La manina dietro l' incidente di Raisi | il sospetto di Arditti sul vero colpevole del disastro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ebrahimè morto in unin elicottero. E l'Iran ora resta momentaneamente senza presidente. L'argomento viene affrontato nel corso della puntata del 20 maggio di Omnibus, talk show mattutino di La7, che vede ospite Roberto, che non nasconde i propri sospetti sull'in volo: “Se credo all'ipotesi di una? Sì, nel senso che bisogna ricordare che l'intera storia iraniana, dal 1979 ad oggi è disseminata di episodi sanguinosi, che sono la rappresentazione delle lotte interne per il potere in Iran. Tra le cose che noi in Occidente fatichiamo a comprendere c'è il fatto che i sistemi democratici, o anche quelli che si avvicinano, più o meno regolano le loro partire di potere e l'alternarsi al potere attraverso il meccanismo elettorale. In assenza di ricambio legato alle ...