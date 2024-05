Giornata della Legalità il 23 maggio - ecco i suggerimenti del Ministero alle scuole CIRCOLARE

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quest’anno ricorre il XXXII anniversario“strage di Capaci”, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo insieme a tre agentiscorta. Solo due mesi dopo, il 19 luglio 1992, Cosa Nostra uccise anche il Giudice Borsellino e cinque agentisua scorta nella “strage di via D’Amelio”. L'articolo .

Bufera per la decisione del ministro Valditara: “Qualcuno gli spieghi cosa è successo quel giorno”. Il 23 maggio 1992 il giudice Giov anni Falcone, sua moglie e la scorta venivano fatti saltare in aria con 500 chili di tritolo

‘ Mascaria ‘ è il film tv che la Rai ha deciso di mandare in onda in occasione della Giornata della Legalità . Liberamente tratto da una storia vera, conta un cast d’eccezione. Vediamo insieme la trama e quando andrà in onda. Mascaria , il film tv ...

Minturno – “Storie randagie, il graffio del Gatto per restare umani” raccoglie una selezione di interventi tratti dalla rubrica “Gatto Randagio” che l’autrice – la giornalista Francesca de Carolis – per sette anni ha tenuto sul sito “RemoContro”, ...

A Secondigliano riqualificato e inaugurato un campo di calcio, ma si gioca solo se si va a scuola - ... nel corso di una cerimonia denominata "Un calcio alla camorra", che è stata una vera giornata di ... "È un'iniziativa molto importante perché anche così si porta legalità" ha detto il sindaco di Napoli, ...

"Clan - Scegli il tuo destino" da giovedì 23 maggio in esclusiva su RaiPlay - E' la storia di "Clan - Scegli il tuo destino", la nuova serie di Rai Kids che debutta in esclusiva e in prima visione giovedì 23 maggio su RaiPlay, in occasione della Giornata della Legalità. ...