Dal cuore di Milano - Opera Spa offre il miglior supporto finanziario e assicurativo per le imprese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) - Acquisto del credito, protezione del business, finanziamenti a medio e lungo termine, cauzioni e fideiussioni:Spa è già leader nelalla crescita di, 20 maggio 2024. In via Montenapoleone 5, neldellache investe e produce, c'è una società di consulenza assicurativa e finanziaria che, grazie a strategie innovative e a un importante know how andato consolidandosi nel tempo, negli anni ha saputo confermarsi come azienda leader nel settore, in grado di fornire ai suoi clienti servizi di qualità e consulenza personalizzata. Stiamo parlando diSpa, società specializzata nell'assicurazione del credito, nella gestione del rischio, nel finanziamento alle ...