Eliminato Isola dei Famosi 2024 | chi vuoi salvare tra Artur - Greta e Aras? Il SONDAGGI - vota!

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 20 maggio 2024) Chitra? Sono loro i tre nuovi nominati al termine della nona puntata dell'deiandata in onda ieri sera, domenica 19 maggio su Canale 5. In fondo alla pagina, il nostroo.dei: chi? IlDainese,Zuccarelloe?enol sono i tre naufraghi finiti in nomination nella nona puntata dell'dei. Dopo l' eliminazione di Valentina Vezzali si sono svolte le nuove nomination che vedono ora a ...