C’era una volta in America | le scene cult del capolavoro di Sergio Leone

Durano poco più di un’ora gli Internazionali d’Italia 2024 di Lisa Pigato . La tennista di Bergamo, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, è stata sconfitta nettamente dall’americana Shelby Rogers con un perentorio 6-1 6-0. Non c’è stata ...

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che presto , a Il Giardino, verrà celebrato un matrimonio. Deacon ha chiesto a Sheila , rediviva, di sposarlo e lei ha accettato. Ma il matrimonio finirà per scatenare un'altra tragedia? Scopriamo ...

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha confessato a Steffy che Sheila è viva. La reazione della Forrester non si farà attendere. La figlia di Ridge si macchierà di nuovo le mani di sangue? Scopriamo insieme cosa succederà ...

I colli rossi d'America - I colli rossi d'america - Capita che ci siano degli anni – uno ogni quattro per la precisione, e guarda caso il 2024 è uno di questi – in cui il mondo trepida per ciò che accadrà a novembre, perché il popolo degli Stati Uniti ...

Quando Kafka scoprì l’America - Quando Kafka scoprì l’america - Nella descrizione, puramente letteraria, che lo scrittore praghese fa del grande Paese ci sono l’avventura alla Dickens e l’alienazione dei processi ...

Copa America 2024 su Sportitalia: quando parte, chi gioca e come vedere tutte le gare gratis - Copa america 2024 su Sportitalia: quando parte, chi gioca e come vedere tutte le gare gratis - Sarà un`estate piena di grandi eventi sportivi. Oltre alle Olimpiadi infatti si terranno sia gli Europei che la Copa america, le due massime competizioni per i.