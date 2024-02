Neve fresca in quota | attenzione alle valanghe | appello alla prudenza dal Soccorso Alpino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le vette imbiancate sull’arcocon le belle giornate previste nei prossimi giorni sono un richiamo per tutti gli appassionati di montagna, ma illancia un. Il pericolo risulta essere marcato in diverse località italiane. Prima di intraprendere qualsiasi attività sullae, in particolare, la pratica dello scialpinismo e le gite con le ciaspole, meglio consultare conil servizio Meteomont e i bollettini niveo meteorologici locali, quali quelli dell’ARPA, per verificare eventuali condizioni di criticità. Dotarsi sempre di Artva, pala e sonda per le gite scialpinistiche o con le ciaspole (verificando, inoltre, che tutti i dispositivi siano perfettamente funzionanti). ...