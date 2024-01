Google | Nuove Eliminazioni di Ruoli Annunciato dal CEO Sundar Pichai per il 2024

Il team di Google lavora per ottimizzare il funzionamento di Calendar : ecco un paio di novità in cantiere per schermi grandi e ... (tuttoandroid)

Google presenta le novità in arrivo per Android Automotive , la sua piattaforma sviluppata in collaborazione con le case ... (tuttoandroid)

Questefunzionalità sono disponibili da oggi per gli utenti diMeet Enterprise , sia su dispositivi mobili che desktop. Per usufruire di queste funzioni su computer, sono richiesti ......sulletecnologie energetiche. Sarà interessante vedere come questo veicolo si posizionerà nel mercato cinese e se sarà offerto anche in altri paesi. La novità consigliabile a tutti...Google ha confermato il licenziamento di diverse centinaia di persone all’interno del suo team globale di pubblicità. “I dipendenti coinvolti dalla procedure potranno candidarsi per… Leggi ...La nuovissima GeForce RTX 4070 SUPER è appena diventata disponibile su Amazon. Al prezzo di 729€ è ora possibile portarsi a casa prestazioni simili a quelle di una 4070 Ti.