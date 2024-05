Street art internazionale in Molise - come sarà CVTà Street Fest

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 mag. (askanews) – L’arte di strada torna ad animare l’antico borgo di Civitacampomarano (CB), con una nuova edizione di, ilivaldiretto da Alice Pasquini e organizzato dall’Associazione Culturale CivitArt che ha trasformato il piccolo paese molisano in un museo a cielo aperto, libero e gratuito, meta diartists e visitatori provenienti da tutto il mondo. In programma dal 14 al 16 giugno, la kermesse porterà ancora una volta arte, musica, eventi ea tra le strade e le piazze del borgo dalle origini antichissime, e tra la sua gente, continuando in quel processo di rigenerazione iniziato sin dalla fondazione delival -nato nel 2016 dalla visione di Alice ...

