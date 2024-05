Calciomercato – L’esperto | Milan - per prendere Buongiorno devi vendere

(Di domenica 12 maggio 2024) L'esperto diha stilato un interessante editoriale facendo il punto sule sull'interesse per Alessandro

Il Milan sarebbe ancora una forte pretendente per Tosin Adarabioyo , difensore del Fulham, verso le prossima sessione di Calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' parla anche dei terzini per il Calciomercato del Milan . Spunta Emerson Royal. A centrocampo piace Ugarte del PSG

Milan, Theo Hernandez corteggiato da un top club europeo: la richiesta dei rossoneri - Un top club europeo sarebbe seriamente interessato al terzino del milan Theo Hernandez che potrebbe lasciare i rossoneri ...

Zhang e pochi altri: perché gli imprenditori cinesi investono ancora nel calcio europeo - Da quando Pechino ha abortito i progetti sul calcio, è rimasto un misero gruppo di imprenditori cinesi alla guida di club europei: Zhang nell'Inter, il gruppo Fosun nel Wolverhampton e Rastar nell'Esp ...

Calcio femminile: il Pomigliano è retrocesso in Serie B, poker del Sassuolo contro l'Inter - Si spengono le speranze del Pomigliano. La squadra campana è infatti aritmicamente retrocessa in Serie B dopo la brutta sconfitta maturata contro il Como ...