A Udine 'L'occhio come mestiere' di Berengo Gardin, in mostra 192 foto - A Udine 'L'occhio come mestiere' di berengo Gardin, in mostra 192 foto - E' stata presentata come la mostra fotografica dell'anno. E' "L'occhio come mestiere", 192 scatti del maestro ligure gianni berengo Gardin che i Civici Musei di Udine, in collaborazione con il Maxxi ...

L’occhio di Berengo Gardin: la mostra arriva a Udine - L’occhio di berengo Gardin: la mostra arriva a Udine - Dal 18 in Castello duecento opere del fotografo. Un viaggio nel tempo in Italia, con tappe anche a Monfalcone e Gorizia ...

Gianni Berengo Gardin: mostra fotograrica a Udine. L’occhio come mestiere - gianni berengo Gardin: mostra fotograrica a Udine. L’occhio come mestiere - “gianni berengo Gardin. L’occhio come mestiere”, che il MAXXI ha realizzato in collaborazione con Contrasto e i Civici Musei di Udine in onore di gianni berengo Gardin, mette in mostra gli scatti del ...