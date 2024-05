Pedoni morti - dati allarmanti dell’Osservatorio Asaps-Sapidata | già 153 dall’inizio del 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 12 maggio 2024) Sono già 153 ideceduti sulle strade italiane dal primo gennaio ad oggi, 104 uomini e 49 donne: 91 avevano più di 65 anni. Strage in particolare nell'ultima settimana (la seconda di maggio), con 14 decessi e ben 21 da inizio mese. Il dato è stato fornito dall'Osservatorioed è fonte di "forte preoccupazione" per l'Associazione sostenitori della Polizia stradale: nel 2019, prima del Covid, le vittime furono 25, ma in tutto il mese di maggio. In gennaio i decessi disono stati 31, in febbraio 42, in marzo 35, in aprile 24. Le regioni con il maggior numero di vittime sono Lombardia (22), Emilia-Romagna e Lazio (17), Campania (14), Sicilia e Piemonte (13). Nell'intero 2023 inell'immediatezza dello scontro erano stati 440.