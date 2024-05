Indonesia | strage per le inondazioni e le colate di lava fredda dal vulcano

(Di domenica 12 maggio 2024) Almeno 34 persone sono morte e altre 16 risultano disperse in seguito alleche hanno colpito l’isola di Sumatra, nell’occidentale, ha dichiarato il portavoce dell’Agenzia per la gestione dei disastri di Sumatra. “Fino ad ora i nostri dati mostrano che 34 persone sono morte: 16 ad Agam e 18 a Tanah Datar. Almeno altre 18 sono rimaste ferite. Stiamo ancora cercando altre 16 persone”, ha dichiarato Ilham Wahab all’Afp, riferendosi ai due distretti della provincia di Sumatra occidentale. Secondo la Sumatra Search and Rescue Agency, almeno 34 persone sono morte e 16 sono disperse a causa didisull’isolana occidentale di Sumatra. L'articolo proviene da The Social Post.

