Cambiamento climatico? San Francesco aveva già capito tutto

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 12 maggio 2024) Il Dicastero Vaticano della Comunicazione ha organizzato, per questo mese di maggio, una mostra fotografica con esposizione di opere di fotografi che, ad ammirare le immagini, possono senz’altro meritarsi la qualifica di pregevoli artisti. Gli intenti della mostra, però, sono curiosi, da parte della Chiesa cattolica, universale. Li spiega il Dicastero stesso: «Un’interpretazione fotografica del Cantico delle Creature, da un lato i cambiamenti climatici e dall’altro la speranza data dall’opera creatrice di Dio». Ma la contrapposizione è ingiustificata. Il Cantico delle Creature comincia così: «Laudato sì, mi’ Signore, con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate Sole…» e, continua l’ode, «e per sora Luna… per frate Vento» e «per aere, nubilo et sereno et omne tempo». E ancora: «e per sora acqua… e per frate focu». E, per non far torto a nessuno,...