Chiariello | Napoli squadra senza dignità e orgoglio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 12 maggio 2024): ”, la mia proposta non era per aizzare le folle” Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umbertoha commentato a caldo l’ennesima sconfitta del, stavolta contro il Bologna:: All’andata a Bologna le critiche aldi Garcia furono copiose perché non seppe vincere a Bologna nonostante un dominio assoluto “In un mondo normale stasera la partita avrebbe dovuto vedere ilnella zona Champions e il Bologna all’ottavo-nono posto. All’andata le critiche aldi Garcia furono copiose perché non seppe vincere a Bologna nonostante un dominio assoluto, dissi che fu la miglior ...