Genoa - Gilardino | Percorso STREPITOSO Firma per il rinnovo? Rispondo COSì

(Di domenica 12 maggio 2024) Le parole di Alberto, tecnico del, dopo la sfida dei rossoblù contro il Sassuolo. I dettagli Albertoha parlato in conferenza stampa dopo-Sassuolo, terminata 2-1. VITTORIA – «Lo sappiamo, lo vediamo e lo percepiamo. E’ stato unfino ad oggida parte dei ragazzi. Se guadiamo da dove siamo partiti è qualcosa

Morten Thorsby , centrocampista del GENOA , ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e di Gilardino Arrivato nell’estate scorsa, Morten Thorsby è uno dei protagonisti dell’ottima stagione del GENOA . Oggi saranno impegnati in casa contro il ...

“Nonostante un primo tempo sotto tono abbiamo giocato molto meglio nella ripresa, meritando di vincere questa partita. Rinnovo? Come detto ho un’intesa di massima con la società, ci sentiamo tutti i giorni e si tratta Ormai di una questione ...

GILARDINO, La firma arriverà presto. Badelj un faro - gilardino, La firma arriverà presto. Badelj un faro - Nel pomeriggio il genoa di Alberto gilardino ha battuto il Sassuolo 2-1 a Marassi. Nella conferenza stampa post partita il tecnico del Grifone, nelle scorse settimane proposto dai vari portali ...

Gilardino: «Mi auguro che Ekuban possa restare, per noi è importante» - gilardino: «Mi auguro che Ekuban possa restare, per noi è importante» - gilardino: «Lui è entrato bene, fa salire la squadra. Ha lavorato bene con Albert dietro le punte e creato occasioni per fare gol» ...