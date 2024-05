Zerocalcare | A calcio ero una pippa Tifo Roma ma non ne parlo mai perché dicono che porto sfiga

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2024) La “Gazzetta dello Sport” ha intervistato il fumettista Michele Rech, in arte, in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro “Quando muori resta con me“.ha raccontato della sua passione per il. Siamo sulla Gazzetta e te tocca parlare di pallone. C’è una squadra del cuore, no? «Sì (la, ndr), ma mi è stato detto che non devo parlarne mi bloccano durante le partite, anzi non devo andare in tournée dove gioca né pronunciare quel nome.che: che devo fare? Non sono mai riuscito a connettermi emotivamente, però ilmi interessa». Non tiferà per l’Italia di Spalletti all’Europeo? «Sono sempre stato combattuto tra le mie due identità: mamma e nonna sono francesi, ho mantenuto la doppia nazionalità. ...