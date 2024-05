Addio Sofi - insegna agli angeli a spillare birra da uno strumento a fiato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 12 maggio 2024) La prima anomalia del Bar Prada di Rovetta è lo scintillante sax (vero) appoggiato sul piano del bancone, con la campana tappata da un sottobicchiere semirigido. Neanche il tempo di ammirarne le sensuali curve che, dal fondo, si sta un contrabbasso (vero) a vegliare sugli avventori. Se non hai mai visto un contra da vicino, fidati, fa impressione. Frequento il posto abbastanza assiduamente, perché i miei hanno la casa di villeggiatura due piani sopra ma, nonostante i chiari segnali, non mi curo di approfondire l’effettiva passione musicale del suo titolare. Ad ogni modo, ho il piacere di conoscerlo. Si fa chiamaree nessuno ha qualcosa da obbiettare. Gli occhi azzurri scintillano come il Serio dal ponte del Costone in agosto (quando non diluvia), un sorriso ospitale e quella barba lunghissima e curata, in anticipo di vent’anni sull’urticante ...