Anticipazioni Hercai - Puntate Turche | Aslan Perde La Vita!

(Di domenica 12 maggio 2024)diventa ossessionato da Reyyan, ed è pronto a tutto per costringerla a stare con lui. Le cose però non vanno bene e il ragazzolatragicamente!regalerà un nuovo colpo di scena ai telespettatori con le vicende di. Quest’ultimo sarà uno dei principali antagonisti e vorrà in tutti i modi rovinare la storia d’amore tra Miran e Reyyan. Proprio dopo aver fatto una mossa azzardata contro Reyyan, infatti,rà latragicamente.rapisce Reyyan! Nel corso delle...

Real Time , il canale in chiaro visibile sul numero 31 del digitale terrestre, visto il successo del Dottor Alì, insiste sulle serie turche e da lunedì 15 aprile propone in prima serata Hercai Amore e Vendetta . La serie è incentrata su un Amore ...

Hercai Amore e Vendetta: trama e streaming Stagione 1 puntata 5: Tutto per tutto - hercai Amore e Vendetta: trama e streaming Stagione 1 puntata 5: Tutto per tutto - Lunedì 13 maggio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Tutto per tutto”, quinto episodio della prima stagione della fiction turca hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale ...

Hercai, il romanzo da cui è tratta la serie tv - hercai, il romanzo da cui è tratta la serie tv - Il libro hercai ispira l’omonima serie che, in Italia, va in onda su Real Time in prima serata dal 15 aprile 2024. Ecco la sinossi ufficiale del romanzo.

Hercai Reyyan muore La tragedia annunciata - hercai Reyyan muore La tragedia annunciata - hercai Amore e Vendetta è la seria turca in onda su Real Time. Il tragico finale che sconvolge su che fine farà Reyyan Non muore invece Reyyan, la protagonista di hercai. Anzi, la ragazza riuscirà a ...