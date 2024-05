Premierato - Zagrebelsky a La7 | Il grande pericolo è l’elezione diretta del premier Il Paese si spaccherà in 2 e chi vincerà prenderà tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) “Il significato fondamentale della riforma deldel. Questo vuol dire che il corpo elettorale sarà chiamato a dividersi in due. Ed è questo per me ilessenziale della riforma: la spaccatura in due parti del popolo italiano, tanto per rimanere in tema di ‘nazione’. Una parte contro l’altra”. Così a In altre parole (La7) il costituzionalista Gustavocommenta la riforma delfortemente voluta dal governo Meloni, aggiungendo: “Questo può andare bene nei regimi e in momenti politici diversi da quello attuale dove il populismo è dominante e dove la correttezza elettorale lascia molto a desiderare. Ma v’immaginate una competizione elettorale dove chi vince prende ...