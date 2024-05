Assegno di mantenimento | bisogna restituirlo - ecco i chiarimenti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 12 maggio 2024) Ci sono dei casi in cui è necessario restituire l’di? È bene capire cosa dice la legge per non avere problemi. I rapporti che regolano due persone che hanno avuto un legame sentimentale possono arrivare a un punto di non ritorno, al punto tale da ritenere sia meglio per entrambi prendere strade diverse. Riuscire ad arrivare a un accordo, soprattutto sul piano economico può però non essere semplice, specie perché in alcuni casi si arriva a pretendere più di quanto dovuto per puro spirito di rivalsa. Arrivare a un accordo per la separazione non è semplice – Foto Cityrumors.itIn casi simili è poi il giudice a dirimere la questione e a stabilire a quanto possa ammontare l’di, che spetta al coniuge ritenuto più debole. Questo può poi cambiare nel corso del tempo se dovessero ...