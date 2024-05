Mo | Idf e Shin Bet eliminano terrorista responsabile detenzione soldatessa israeliana

(Di domenica 12 maggio 2024) Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos) - L'Idf e loBet hanno eliminato undel battaglione Shati di Hamasdelladel caporale dell'Idf Noa Marciano. Lo ha reso noto l'esercito israeliano. Ilè stato identificato come Naeem Ghoul,inoltre del lancio di razzi verso il territorio israeliano. LaMarciano è stata uccisa nell'ospedale Shifa dopo essere stata rapita il 7 ottobre.

MilanoPost - Cosa non Sa l'Occidente di Gaza - ... nelle moschee, distrutto tunnel (8 km e 40 pozzi per località) mentre l'intelligence dello Shin ... Il secondo riguarda la massa di più di 2 milioni incapace di staccarsi da una guerra terrorista ...

Ucciso un 14enne, Cisgiordania in fiamme - "Le forze dell'IdF e dello Shin Bet stanno dando la caccia agli spregevoli assassini e a chiunque ...i killer e useranno tutte le misure legali contro di loro come avviene per ogni terrorista o ...