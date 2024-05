La piaga del Napoli non sono i giocatori - è questo insostenibile gioco orizzontale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2024) Se tieni palla oltre settanta minuti e non tiri mai in porta e perdi 1-0 con l’Empoli non è colpa dei. Almeno, non è solo colpa dei. Col Bologna, Politano sbaglia un rigore calciato malissimo, ma non è che si è perso per quello. È vero, ci eravamo illusi dopo Monza, invece col Frosinone abbiamo visto il festival dell’errore, l’obbligo ottuso della mai tanto odiata costruzione dal basso, ma ad Empoli si è toccato il fondo, almeno si sperava, invece sempre peggio a Udine e poi col Bologna. Ma davvero è colpa dei? D’accordo, c’è qualcuno che sta giocando male, diciamo la verità, certamente al di sotto delle sue qualità (vero Di Lorenzo?), altri modesti tecnicamente loda una vita (gli altri difensori) ma da centrocampo in su non posessere diventati brocchi ...