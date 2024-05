Swiderski illude il Verona - il Torino vince 2-1 in rimonta

(Di domenica 12 maggio 2024)(ITALPRESS) – Ilsogna la salvezza aritmetica, ma illa ribalta in sei minuti e tiene viva la speranza europea: saranno cruciali gli ultimi 180 minuti. Al Bentegodi, gli uomini di Baroni gettano alle ortiche la rete del vantaggio siglata daal 67?: Savva e Pellegri spengono l’entusiasmo gialloblù. I ragazzi di Juric sembrano privi di idee per lunghi tratti della partita, ma hanno il merito nel finale di punire il calo fisico e mentale del. Per quanto riguarda il primo tempo, l’unica occasione degna di nota è il colpo di testa centrale di Noslin, al 24?, parato da Milinkovic. Ilsi fa preferire in termini di proposta offensiva, ma ilè molto compatto in campo e bravo a chiudere ogni spiraglio sulla propria trequarti. ...

