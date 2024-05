(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – Idella Guardia di finanza, in questi ultimi giorni si sono concentrati in alto lago. Venerdì insono stati controllati, tra gli altri, un uomo e una donna a bordo della loro. I militari della Compagnia di Menaggio con le unità cinofile del Gruppo Ponte Chiasso e una pattuglia della Tenenza di Oria, hanno così trovato alcuni grammi di marijuana e una ventina di hascisc. Al loro domicilio, avevano inoltre altri 300 grammi di hascisc, altra marijuana e Mdma in piccoli quantitativi. Sono state inoltre trovate e sequestrate, assieme al resto della sostanza, due serre domestiche con 4 piante di marijuana, in questo caso nell’abitazione di un terzo ...

Centro Valle Intelvi, controlli antidroga in auto e in casa di una coppia: 4 denunciati - Centro valle intelvi, controlli antidroga in auto e in casa di una coppia: 4 denunciati - Centro valle intelvi, 12 maggio 2024 – I controlli antidroga della Guardia di finanza, in questi ultimi giorni si sono concentrati in alto lago. Venerdì in Centro valle intelvi sono stati controllati, ...

Rally Valle Intelvi il 18 e 19 maggio: informazioni utili, orari e chiusura strade - Rally valle intelvi il 18 e 19 maggio: informazioni utili, orari e chiusura strade - Conto alla rovescia per la 16esima edizione del Rally della valle intelvi. La competizione promossa da “valle intelvi Corse” è ...

Lomazzo A9 incidente stradale coinvolti due veicoli - Lomazzo A9 incidente stradale coinvolti due veicoli - Questa mattina, domenica 12 maggio, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli con tre ...