Juventus-Salernitana 0-0 LIVE

Juventus-Salernitana, il risultato in diretta LIVE - juventus-salernitana, il risultato in diretta live - In caso di vittoria la Juve sarebbe aritmeticamente in Champions: Allegri sceglie Kean (e non Yildiz) con Vlahovic. Kostic e Cambiaso sugli esterni. Dietro out Danilo, Alex Sandro e De Sciglio.

TJ - JUVENTUS-SALERNITANA - A breve le squadre scenderanno in campo all'Allianz Stadium - TJ - juventus-salernitana - A breve le squadre scenderanno in campo all'Allianz Stadium - 17.00 - LE FORMAZIONI UFFICIALI: JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot (C), Kostic; Kean, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiesa, Milik, ...

Sfida tra i bianconeri terzi in classifica e i campani ultimi e già retrocessi. Arbitra Santoro di Messina - Sfida tra i bianconeri terzi in classifica e i campani ultimi e già retrocessi. Arbitra Santoro di Messina - Per Juve-Salernitana è prevista la trasmissione in diretta esclusiva da Dazn. Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Massimo Ambrosini. In streaming la partita si può seguire sull’app e ...