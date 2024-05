MotoGp - Martin cannibale a Le Mans | Sprint e gara Le pagelle del Gp di Francia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Le, 12 maggio 2024 - Jorgeha chiuso il week end sul circuito di Leal meglio firmando la doppiettaRace e. Il pilota spagnolo della Ducati griffata Prima Pramac non ha avuto rivali, mentre dietro è stata battaglia tra Marc Marquez, Ducati del Team Gresini, e Francesco Bagnaia, Ducati ufficiale, con Pecco beffato nell'ultima curva in staccata. Quarto posto per l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini davanti a Maverick Vinales (Aprilia). Poi Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Brad Binder, Aleix Espargaro e Alex Marquez. Ledi Riccardo Galli Jorge10 Un leone. Indomabile e prepotente.perfetta a livello tattico. Si difende, attacca e allunga. Fenomenale e vero favorito al titolo Marc ...