Liga 2023 2024 - l’Atletico batte il Celta Vigo | decisiva una magia di De Paul

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024)Madrid trova la terza vittoria consecutiva in. La squadra di Diego Simeone1-0 ile aggancia quota 70 punti in classifica grazie ad un gol di Rodrigo Deall’84’. Unaquella dell’ex Udinese che sugli sviluppi di un corner e di un rinvio corto della difesa, aggancia col petto e lascia partire un tiro al volo che non lascia scampo al portiere avversario Guaita. A tre giornate dalla fine,sale a +8 dall’Athletic Bilbao e blinda il quarto posto in classifica. Nelle prossime tre gare i colchoneros dovranno vedersela contro Getafe, Osasuna e Real Sociedad. Situazione diversa di classifica per il, che ha 34 punti, ...