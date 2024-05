(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – La sorprendente eliminazione di Novakal terzo turno degli Internazionali d'Italia oltre a confermare il momento difficile del quasi 37enne serbo (li compirà il 22 maggio), ancora a secco di titoli e di finali in questo travagliato 2024, apre spiragli molto interessanti per Jannik, sempre più vicino aluno del

Non è stata sicuramente fortunata l’esperienza di Novak Djokovic a Roma : prima la borraccia in testa, poi l’eliminazione al Roland Garros. E Sinner sorride anche senza giocare. Si chiude dopo due soli turni l’avventura di Novak Djokovic a Roma . Il ...

Sinner numero 1 del mondo Djokovic può essere superato al Roland Garros - sinner numero 1 del mondo djokovic può essere superato al Roland Garros - Il 22enne altoatesino potrebbe diventare numero 1 al mondo dopo il Roland Garros anche senza scendere in campo a Parigi: la presenza dell'azzurro è in dubbio per il problema all'anca che ha provocato ...

Sinner n° 1 al mondo anche senza giocare il Roland Garros se...: le combinazioni - sinner n° 1 al mondo anche senza giocare il Roland Garros se...: le combinazioni - Il ko di djokovic agli Internazionali di Roma può portare Jannik al comando della classifica pure se l'azzurro non dovesse partecipare al secondo Slam del 2024: ecco cosa deve accadere ...

Internazionali, la scusa di Djokovic per la sconfitta: “Colpa della borraccia in testa Chissà, potrebbe essere, ero diverso” - Internazionali, la scusa di djokovic per la sconfitta: “Colpa della borraccia in testa Chissà, potrebbe essere, ero diverso” - djokovic ha commentato la sua sconfitta agli Internazionali di tennis a Roma, parlando anche dell'incidente della borraccia.