Torino - Juric | Prestazione negativ - vittoria rubata

(Di domenica 12 maggio 2024) L’allenatore delIvanha parlato ai microfoni di DAZN dopo laper 2-1 contro il Verona: “Diciamo che è la prima volta che rubiamo una partita da quando sono al. Nel corso del campionato noi abbiamo spesso recriminato occasioni sprecate e partite non vinte; oggi a Verona la squadra non mi è piaciuta e non ha fatto bene. Ci sono bastati solo quei dieci minuti di grande slancio. Voglio fare i complimenti ai ragazzi che sono entrati dalla panchina“. Il tecnico granata ha poi aggiunto: “Questaè stataa, nonostante la grinta e il cuore nel finale. Ho avuto per tutta la partita la sensazione di poca aggressività. Siamo a 50 punti e per il momento va bene così. Sarà fondamentale dare il massimo nelle ultime due partite“....

