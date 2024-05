Bimba di 5 anni va sullo scivolo - rimane strangolata dalla fune dell’altalena e muore I genitori | Doneremo i suoi organi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Tragedia famigliare Fort Collins, in America nello Stato del Colorado. Unadi 5mentre giocava in giardino ha perso la vita. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola stava giocando e avrebbe messo lodi plastica vicino all’altalena. Ma qualcosa è andato storto perché mentre si lanciavaè rimasta impigliata nelle corde,ndo così. Iappena si sono accorti dell’incidente sono corsi verso la figlia per toglierle le corde, ma ormai era troppo tardi perché l’ossigeno non è più arrivato al cervello, causandole dcerebrali importanti. “Abbiamo fatto alcuni test. Laè rimasta senza ossigeno e questo le ha fatto gonfiare il cervello. – ha spiegato a Fox 31 ...