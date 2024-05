Genoa-Sassuolo - Gilardino | Rinnovo? Ormai è solo una questione burocratica

(Di domenica 12 maggio 2024) “Nonostante un primo tempo sotto tono abbiamo giocato molto meglio nella ripresa, meritando di vincere questa partita.? Come detto ho un’intesa di massima con la società, ci sentiamo tutti i giorni e si trattadi una”. Lo ha detto il tecnico del, Albertoai microfoni di Dazn dopo la vittoria interna per 2-1 contro il. “La volontà è sempre stata quella di trasferire ai giocatori l’atteggiamento giusto da proporre all’interno della gara – ha analizzato l’allenatore rossoblù -. Nel primo tempo siamo stati un po’ sottotono, anche a causa del caldo. Poi abbiamo fatto un grande secondo tempo, facendo qualche cambio e meritando la vittoria. Ho cercato di stimolare la squadra all’intervallo, sia tatticamente che ...

Luca Gotti e il Lecce, missione compiuta e rinnovo automatico del contratto - Luca Gotti e il Lecce, missione compiuta e rinnovo automatico del contratto - Grazie alla matematica salvezza raccolta dal Lecce, per il tecnico, Luca Gotti, scatta il rinnovo automatico del contratto in scadenza Il posticipo di lunedì tra Lecce e Udinese, al Via del Mare, risu ...

GENOA, GILARDINO SUL RINNOVO: "QUESTIONE DI DETTAGLI" - GENOA, GILARDINO SUL RINNOVO: "QUESTIONE DI DETTAGLI" - Intervenuto alla vigilia di Genoa-Sassuolo, Alberto Gilardino si è soffermato anche sul suo rinnovo con i rossoblù, ormai prossimo: ...

Un esordio e un rinnovo in vista: Juve, non solo il traguardo Champions - Un esordio e un rinnovo in vista: Juve, non solo il traguardo Champions - La squadra di Allegri verso la Salernitana: Alex Sandro ancora a parte ma punta Nedved, per Yildiz solo palestra ...